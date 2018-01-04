Тодт предложил вернуться к идее единого мотора в разных категориях автоспорта

Президент ФИА Жан Тодт поднял вопрос об использовании единого мотора в различных сериях. В качестве примера функционер привел в пример движок, который планируется внедрить в "Формулу-1" в 2021 году.

– Наверное, будет непросто использовать этот двигатель в других категориях, – цитирует Planet F1 Тодта. – В данный момент каждая категория автоспорта имеет свои правила, поэтому нам необходимо выяснить, возможна ли такая синергия.

Существует чемпионат мира по гонкам на выносливость в классе LMP1, и есть абсолютно разные моторы. Так что нужно предвидеть возможность будущего для чемпионата WEC с такими моторами, которые, к слову, покрывают такой же пробег.