Телеаудитория "Формулы-1" в 2017 году превысила 1,4 миллиарда зрителей

Владельцы "Формулы-1" отчитались о телевизионной аудитории, которую собрали гонки в 2017 году. Как сообщает AFP, общая аудитория телезрителей превысила 1,4 миллиарда человек, что на 6,2 процента больше, чем в 2016 году. В полтора раза выросла активность в социальных медиа, включая Инстаграм, Твиттер, Фейсбук и YouTube.

Наибольший рост телеаудитории зафиксирован в Италии, Бразилии, Великобритании и Германии. Более чем в два раза выросло количество просмотров видеоконтента в интернете.