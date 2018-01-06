10:17 | Формула-1

Телеаудитория "Формулы-1" в 2017 году превысила 1,4 миллиарда зрителей

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Владельцы "Формулы-1" отчитались о телевизионной аудитории, которую собрали гонки в 2017 году. Как сообщает AFP, общая аудитория телезрителей превысила 1,4 миллиарда человек, что на 6,2 процента больше, чем в 2016 году. В полтора раза выросла активность в социальных медиа, включая Инстаграм, Твиттер, Фейсбук и YouTube.

Наибольший рост телеаудитории зафиксирован в Италии, Бразилии, Великобритании и Германии. Более чем в два раза выросло количество просмотров видеоконтента в интернете.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mikeV

Бредовые оценки... Формулу-1 смотрел каждый 5-й человек?? Включая младенцев, стариков в маразме, слепых, больных в коме и тех, у кого нет ни телевизора, ни интернета?

10:29