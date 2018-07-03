Технический директор "Мерседеса": "Сходы Хэмилтона и Боттаса не связаны с обновлениями"

Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон заявил, что сходы пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с трассы в гонке "Гран-при Австрии" не связаны с обновлениями, которые сделала команда накануне этапа.

- Хэмилтон не сумел завершить гонку из-за отказа топливного насоса, это означало, что топливо не поступало в двигатель. В случае с Валттери отказала гидравлика. В конечном счете он потерял возможность переключать скорости и вынужден был сойти, - цитирует Pitpass Эллисона. - Это две совершенно разные проблемы, которые не были связаны с обновлениями. Надеюсь, устранение причин сходов не приведет к штрафам на "Гран-при Великобритании". Я говорю "надеюсь", потому что, когда болид отказывает неожиданно и по непонятной причине, нельзя быть в чем-то полностью уверенным.

Боттас сошел с дистанции на 14-м круге, Хэмилтон - на 63-м.