Технический директор "Феррари": "Улучшим отдел контроля качества"

Технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто считает, что команда должна улучшить контроль качества. К этому его подтолкнули проблемы с надежностью машины в последних гонках.

– Мы должны не только улучшать машину, но и саму организацию, – цитирует F1i Бинотто. – Мы уже наметили перемены для улучшения отдела контроля качества. Он будет улучшен. Но нельзя быть полностью уверенным в решении проблем. Все проблемы оказались неожиданностью. Предпосылок к ним не было. К проблемам приводили дефекты в деталях.