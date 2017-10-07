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20:43 | Формула-1

Технический директор "Феррари": "Улучшим отдел контроля качества"


Технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто считает, что команда должна улучшить контроль качества. К этому его подтолкнули проблемы с надежностью машины в последних гонках.

– Мы должны не только улучшать машину, но и саму организацию, – цитирует F1i Бинотто. – Мы уже наметили перемены для улучшения отдела контроля качества. Он будет улучшен. Но нельзя быть полностью уверенным в решении проблем. Все проблемы оказались неожиданностью. Предпосылок к ним не было. К проблемам приводили дефекты в деталях.

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