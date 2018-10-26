Татьяна Кальдерон во вторник дебютирует в "Формуле-1"

Гонщица GP3 Татьяна Кальдерон сядет за руль машины "Заубер", сообщает Motosport.com. Заезды пройдут во вторник, 30 октября, в рамках съемочного дня на автодроме в Мехико.

Последние два года Кальдерон исполняла роль тест-пилота Sauber, однако для нее этот будет первый опыт работы за рулем реальной машины Ф1.

Гонщица из Колумбии с 2016 года выступает в чемпионате GP3, где ее лучшим результатом является шестое место на финише. Кроме того, в прошлом сезоне она провела уик-энд в Формуле V8 3.5 и стала там призером одной из гонок.