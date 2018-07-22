Супруга Шумахера приобрела дом на Майорке, принадлежавший Флорентино Пересу

Жена немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна приобрела дом на Майорке, принадлежавший президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу за 30 миллионов евро, сообщает Bild.

Коринна планирует использовать виллу для отдыха с детьми и друзьями, а жить будет все также в Гланде (Швейцария), который оборудован всеми удобствами для ухода за спортсменом, который оторван от общественной жизни.

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга. С тех пор спортсмен находится в глубокой коме, а с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, которая расположена на берегу Женевского озера. Информации о состоянии Шумахера поступает крайне мало, так как его близкие надежно охраняют его от внимания СМИ.