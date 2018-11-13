Супруга Шумахера: "Михаэль - боец. Он не сдастся"

Жена немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна высказалась о своем супруге в письме немецкому исполнителю Саше Хершенбаху.

Певец посвятил Шумахеру песню с названием "Рождённый для борьбы". Супруга немецкого гонщика ответила на этот жест письмом с благодарностью.

- Я хотела бы искренне поблагодарить вас за ваше послание и приятный подарок, который поможет нам пережить это трудное время, - приводит Stuff слова Коринны. - Приятно получать столько добрых пожеланий и других добрых слов - это большая поддержка для нашей семьи. Мы все знаем, что Михаэль - боец, он не сдастся.

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

С тех пор спортсмен находится в глубокой коме, а с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, которая расположена на берегу Женевского озера. Информации о состоянии Шумахера поступает крайне мало, так как его близкие надежно охраняют его от внимания СМИ.