Стролл вошел в топ-10 зачета сезона

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл вошел в десятку лидеров текущего сезона. На "Гран-при Мексики" он финишировал шестым, набрал 8 очков и обогнал в таблице Фелипе Массу и Нико Хюлькенберга.

Напомним, что по итогам сегодняшней гонки четвертый чемпионский титул себе обеспечил Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Немецкая команда еще по итогам прошлого "Гран-при" обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Чемпионат мира

Личный зачет

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 333

2. Феттель (Германия, "Феррари") - 277

3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 262

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 192

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 178

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 148

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 92

8. Окон (Франция, "Форс Индия") - 83

9. Сайнс (Испания, "Рено") - 54

10. Стролл (Канада, "Уильямс") - 40

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 36

12. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 34

13. Грожан (Франция, "Хаас") - 28

14. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 19

15. Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 13

16. Алонсо (Испания, "Макларен") - 11

17. Палмер (Великобритания, "Рено") - 8

18. Верляйн (Германия, "Заубер") - 5

КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 5

Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Джовинацци (Италия, "Заубер"), Гасли (Франция, "Торо Россо"), ди Реста (Великобритания, "Уильямс"), Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо") - 0

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" - 595. 2. "Феррари" - 455. 3. "Ред Булл" - 340. 4. "Форс Индия" - 175. 5. "Уильямс" - 76. 6. "Торо Россо" - 59. 7. "Хаас" - 47. 8. "Рено" - 42. 9. "Макларен" - 24. 10. "Заубер" - 5.