Стролл уверен, что сработается с Сироткиным

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл поприветствовал нового партнера по команде Сергея Сироткина. О переходе российского гонщика было официально объявлено сегодня.

- Я рад, что Стролл станет моим напарником по "Уильямсу", - цитирует пресс-служба команды Стролла. - Уверен, что мы с Сергеем хорошо сработаемся. Я получил удовольствие по ходу дебютного сезона в "Уильямсе", надеюсь, мне удастся развить положительные моменты.