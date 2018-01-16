17:17 | Формула-1

Стролл уверен, что сработается с Сироткиным

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Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл поприветствовал нового партнера по команде Сергея Сироткина. О переходе российского гонщика было официально объявлено сегодня.

- Я рад, что Стролл станет моим напарником по "Уильямсу", - цитирует пресс-служба команды Стролла. - Уверен, что мы с Сергеем хорошо сработаемся. Я получил удовольствие по ходу дебютного сезона в "Уильямсе", надеюсь, мне удастся развить положительные моменты.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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daco22

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17:45

SSNA7

Стролл рад, что он сам будет своим напарников? Каков нарцисс!

17:23