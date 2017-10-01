Стролл после финиша оторвал колесо болида Феттеля

Пилот "Уильямс" Лэнс Стролл после финиша "Гран-при Малайзии" случайно врезался в болид гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. В результате столкновения задняя часть машины была изувечена, а колесо оказалось на крыше.
Отметим, что после инцидента на помощь Феттелю пришел пилот "Заубера" Паскаль Верляйн, который подвез его до боксов.
Bizarre collision between Vettel and Stroll after the #MalaysiaGP pic.twitter.com/vcs4hQ0Ict #F1– RaceVideoIndex (@RaceVideoIndex) 1 октября 2017 г.
What the hell #f1 #vettel pic.twitter.com/w6S1rHKLfi– Joseph kyalo (@AmJose_) 1 октября 2017 г.
So how was your #MalaysiaGP, Sebastian Vettel? 🤔– Formula 1 (@F1) 1 октября 2017 г.
Started P19
Finished P4
Got hit after the 🏁
Hitched a lift on a @SauberF1Team car pic.twitter.com/6wjqz4E7O2
george64
У Стролла организм молодой еще, решил вздремнуть после тяжелой гонки. А Феттель мог и места поболе оставить.
11:58