Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:44 | Формула-1

Стролл после финиша оторвал колесо болида Феттеля

1

Пилот "Уильямс" Лэнс Стролл после финиша "Гран-при Малайзии" случайно врезался в болид гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. В результате столкновения задняя часть машины была изувечена, а колесо оказалось на крыше.

Отметим, что после инцидента на помощь Феттелю пришел пилот "Заубера" Паскаль Верляйн, который подвез его до боксов.

"Гран-при Малайзии". LIVE!

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

george64

У Стролла организм молодой еще, решил вздремнуть после тяжелой гонки. А Феттель мог и места поболе оставить.

11:58