Стролл после финиша оторвал колесо болида Феттеля

Пилот "Уильямс" Лэнс Стролл после финиша "Гран-при Малайзии" случайно врезался в болид гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. В результате столкновения задняя часть машины была изувечена, а колесо оказалось на крыше.

Отметим, что после инцидента на помощь Феттелю пришел пилот "Заубера" Паскаль Верляйн, который подвез его до боксов.

So how was your #MalaysiaGP, Sebastian Vettel? 🤔



Started P19



Finished P4



Got hit after the 🏁



Hitched a lift on a @SauberF1Team car pic.twitter.com/6wjqz4E7O2 – Formula 1 (@F1) 1 октября 2017 г.

"Гран-при Малайзии". LIVE!