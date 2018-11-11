Столкновение кругового Окона и лидера Ферстаппена. Видео

На 43-м круге "Гран-при Бразилии" произошло столкновение между Эстебаном Оконом ("Форс Индия") и Максом Ферстаппеном ("Ред Булл").

Окон, отстававший на круг, попытался обогнать лидировавшего в тот момент Ферстаппена. В результате столкновения Ферстаппена развернуло, и он потерял лидерство, пропустив Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"). После разбора эпизода стюарды наказали Окона 10-секудным штрафом "стоп-энд-гоу".