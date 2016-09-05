Стоффель Вандорн: "Я готов заменить Баттона в "Макларене"

Резервный пилот "Макларена" Стоффель Вандорн выразил готовность к статусу гонщика команды в сезоне-2017. В следующем году бельгиец заменит Дженсона Баттона и станет напарником Фернандо Алонсо.

– Меня ждет серьезное испытание, – цитирует crash.net Вандорна. – Молодой водитель должен заменить в кокпите Дженсона Баттона... Это нелегко, но я готов. В течение текущего сезона я был резервным пилотом, путешествовал с командой и многому научился. Баттон и Алонсо – чемпионы мира. Работа рядом с такими пилотами – лучший из возможных стартов карьеры в "Королевских гонках".