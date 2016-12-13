Стоффель Вандорн: "Впервые в карьере не знаю, чего ждать от следующего сезона"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн признался, что не знает, чего ожидать от предстоящего сезона. Он дебютирует в качестве призового гонщика в следующем году, когда будет действовать уже радикально измененный технический регламент.

– Я впервые вступаю в сезон, не зная, чего от него ожидать, – цитирует F1i Вандорна. – Потому что очень многие вещи мне неподвластны. В младших сериях ты понимаешь, что у всех примерно одинаковые машины и тебе нужно только сосредоточиться на своей работе, на работе команды. А сейчас я не знаю, чего ждать. Приходится вникать во все нюансы с командой. Очень много работаю на тренажере, чтобы исключить собственные ошибки.