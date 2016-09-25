12:01 25 сентября | ФОРМУЛА-1

Стоффель Вандорн: "В 2017 году будет последний шанс попасть в "Формулу-1"

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Резервный пилот "Макларена" Стоффель Вандорн рассчитывает в следующем сезоне выступать в качестве основного пилота в "Формуле-1". Бельгиец подчеркнул, что ждал своего шанса уже в этом году.

– Я не знаю, как проходят переговоры за кулисами, но помню, что год назад было много слухов о том, что я мог бы быть в "Формуле-1" уже в текущем сезоне, – цитирует F1i Вандорна. – К сожалению, этого не случилось. Но я помню всю эту шумиху. Честно говоря, я был немного разочарован. Это тяжелый момент, потому что приходится снова ждать. Но я спокойно участвовал в GP2. Моим лучшим ответом на все должны были стать результаты. Вероятно, в 2017 году будет мой последний шанс оказаться в "Формуле-1".

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