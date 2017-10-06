Стоффель Вандорн: "Пока сложно понять, чего ждать от команд на "Гран-при Японии"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн отметил, что результаты "Гран-при Японии" могут быть непредсказуемыми. В первой практике бельгиец показал десятый результат, а затем над трассой пошел дождь.

– Пока очень сложно понять, чего ждать от команд, – цитирует F1i Вандорна. – Особенно с ограниченным прокатом, как это было сегодня. Первая практика получилась спокойной, проблем не возникло, но после дождя проехали только установочный круг. Погода может сыграть ключевую роль в квалификации, а гонка должна пройти посуху.