Стоффель Вандорн: "Доволен квалификацией, хоть и закончил ее в отбойнике"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн доволен своей квалификацией на "Гран-при Монако". Бельгиец попал в третий сегмент квалификации, но разбил свою машину и стал десятым.

– Это была позитивная квалификация, – цитирует F1i Вандорна, который стартует 12-м из-за штрафа с прошлого этапа. – По ходу практик мы улучшали машину. Уверенно начали квалификацию, постоянно находились недалеко от первой пятерки. Могу быть доволен своей квалификацией, хоть и закончил ее в отбойнике. Такое в Монако иногда случается, если ты пилотируешь на пределе. Постараемся ярко выступить в гонке.