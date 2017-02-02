Стоффель Вандорн: "Было бы неправильно акцентировать внимание только на Алонсо"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн подчеркнул, что не думает о задаче опередить партнера по команде Фернандо Алонсо в ближайшем сезоне. Для него этот год будет дебютным в качестве призового пилота.

– У меня хорошие отношения с Фернандо, – цитирует Motorsport Вандорна. – Я имел возможность работать с ним два года, видел, как он помогает команде прогрессировать. Многому у него научился. Это очень сильный пилот, все знают о его способностях. Так что он очень хороший ориентир для меня. Но с моей стороны было бы неправильно акцентировать внимание только на Алонсо. Наша общая цель – вернуть "Макларен" на лидирующие позиции. Высокие ожидания – это нормально. В "Формуле-1" всегда существует давление, и я к этому готов. Иначе быть не может. К тому же вокруг всегда СМИ, которые интересуются всеми мелочами и задают много вопросов.