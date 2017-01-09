10:19 | ФОРМУЛА-1

Стивен Фитцпатрик: "Манор" не хочет начинать сезон, не имея уверенности в том, что закончит его"

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Владелец "Манора" Стивен Фитцпатрик подтвердил, что команду вряд ли удастся сохранить из-за финансовых проблем. Бизнесмен спас "Манор" от банкротства два года назад, но теперь она снова помещена под внешнее управление.

– Когда я принял команду в 2015 году, нам жизненно необходимо было в 2016-м попасть в первую десятку команд, – цитирует F1i Фитцпатрика. – Это принесло бы необходимые финансовые ресурсы. Мы прогрессировали весь сезон, но планы разрушила гонка в Бразилии. Мы не хотим начинать сезон, не имея гарантий того, что доведем его до конца. Не хочется переживать неприятные моменты. Пока не удается найти инвестора. Сейчас этим занимается внешний администратор.

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