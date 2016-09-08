Стирлинг Мосс: "К счастью, Экклстоун останется в "Королевских гонках" еще на три года"

Бывший гонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс выразил радость от того, что несмотря на смену владельцев, "Королевскими гонками" в течение трех лет продолжит руководить генеральный промоутер Берни Экклстоун. Текущий владелец чемпионата фонд CVC Capital Partners вот-вот должен продать свою долю акций другой корпорации Liberty Media, которой владеет медиамагнат и крупнейший землевледелец в США Джон Мэлоун. В собственности американца также значится бейсбольная команда "Атланта". Сумма сделки оценивается примерно в 8,5 миллиарда долларов.

– Берни играет очень важную роль, – цитирует F1News Мосса. – К счастью, он останется еще на три года. Современный автоспорт в отличном состоянии. Посмотрите на пит-лейн – все хорошо организовано и прекрасно работает. Экклстоун многое сделал для "Формулы-1", и благодаря ему чемпионат стал гораздо лучше, чем прежде, – достаточно посмотреть, что сейчас происходит.

Пока Берни правильно руководит "Формулой-1", какое значение имеет его стиль управления? Именно это всем и нужно. Экклстоун – диктатор, но он добивается, чтобы все было выполнено. Удивительно наблюдать за таким человеком. Он может позвонить любому, и его собеседник отложит все дела, чтобы с ним поговорить. Это очень важный человек.