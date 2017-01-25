Стефано Доменикали: "Ламборгини" будет слишком дорого приходить в "Формулу-1" сейчас"

Бывший руководитель "Феррари" Стефано Доменикали не исключил, что в будущем в "Формулу-1" придет "Ламборгини". Сейчас он занимает пост генерального директора этого производителя элитных автомобилей.

– Сейчас у нас другие проекты в приоритете, но завтра все может быть иначе, – цитирует Motoring.com.au Доменикали. – Автоспорт всегда будет в ДНК "Ламборгини". Если "Формула-1" изменит свой подход, а у нас будут необходимые ресурсы, то мы можем прийти. Почему бы и нет? Если мы хотим попасть в "Формулу-1" сегодня, построить конкурентоспособную команду, то цена будет слишком высокой. Но если затраты уменьшатся, а "Формула-1" пересмотрит модель управления, то все возможно.