Старт гонки "Гран-при Бразилии" из-за дождя отложен на десять минут

Старт гонки "Гран-при Бразилии" отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба ФИА, начало гонки перенесено на десять минут. Над автодромом Интерлагос дождь продолжается, поэтому не исключены дальнейшие переносы старта и начало гонки в режиме машины безопасности.
Отметим, что еще до начала гонки из нее выбыл Ромэн Грожан, который вылетел в предпоследнем повороте на установочном круге и сломал подвеску.
_Ratibor_
Кто сказал, что будет не весело? )))))))
19:49
_Ratibor_
Вон пися уже чуть не снес кого-то в повороте )))))
19:20
Radej
иго____________Хватет ныть, имей терпение.
19:19
иго
Именно этого с таким нетерпением все и ждали. Все теперь сидят и кайфуют, наслаждаясь дождевой гонкой!
19:04
никнейм1
Надеюсь будет крутой гонка!
19:02