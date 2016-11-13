Старт гонки "Гран-при Бразилии" из-за дождя отложен на десять минут

Старт гонки "Гран-при Бразилии" отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба ФИА, начало гонки перенесено на десять минут. Над автодромом Интерлагос дождь продолжается, поэтому не исключены дальнейшие переносы старта и начало гонки в режиме машины безопасности.

Отметим, что еще до начала гонки из нее выбыл Ромэн Грожан, который вылетел в предпоследнем повороте на установочном круге и сломал подвеску.