18:51 | ФОРМУЛА-1

Старт гонки "Гран-при Бразилии" из-за дождя отложен на десять минут

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Старт гонки "Гран-при Бразилии" отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба ФИА, начало гонки перенесено на десять минут. Над автодромом Интерлагос дождь продолжается, поэтому не исключены дальнейшие переносы старта и начало гонки в режиме машины безопасности.

Отметим, что еще до начала гонки из нее выбыл Ромэн Грожан, который вылетел в предпоследнем повороте на установочном круге и сломал подвеску.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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_Ratibor_

Кто сказал, что будет не весело? )))))))

19:49

_Ratibor_

Вон пися уже чуть не снес кого-то в повороте )))))

19:20

Radej

иго____________Хватет ныть, имей терпение.

19:19

иго

Именно этого с таким нетерпением все и ждали. Все теперь сидят и кайфуют, наслаждаясь дождевой гонкой!

19:04

никнейм1

Надеюсь будет крутой гонка!

19:02

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