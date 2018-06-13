Советник "Ред Булла" по автоспорту: "Ферстаппен заткнул своих критиков"

Советник "Ред Булла" по автоспорту Хельмут Марко отметил хорошую гонку в исполнении гонщика команды Макса Ферстаппена на "Гран-при Канады", в которой он забрался на третью ступень пьедестала. Напарник голландца по команде Даниэль Риккьярдо пришел к финишу четвертым.

- Для нас удачный результат обоих пилотов стал облегчением. Один поднялся на подиум, второй стал четвертым. Важно это и для Макса, он заткнул своих критиков, - приводит Motosport слова Марко. - Он показывал лучшее время в практике трижды, он занял третье место в квалификации. На этот раз он не допускал ошибок, все было хорошо. Именно этого мы и ждем от него. Надеемся, что он дальше будет чаще проводить гонки подобным образом.

Это второй подиум Ферстаппена в нынешнем сезон, ранее он также занимал третье место на "Гран-при Испании". С 50 набранными очками гонщик идет на шестом месте в личном зачете после семи этапов.