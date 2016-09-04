18:27 | ФОРМУЛА-1

Советник президента Российской автомобильной федерации: "Серьезных оснований для замены Квята у команды нет"

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Советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) по "Формуле-1" Игорь Ермилин считает, что у "Торо Россо" нет серьезных оснований для замены Даниила Квята. Ранее появилась информация о том, что Пьер Гасли заменит россиянина на "Гран-при Сингапура".

– Серьезных оснований для замены Квята у команды нет. Все зависит от того, что именно имел в виду Гасли, – приводит ТАСС слова Ермилина. – Возможно, речь шла о том, что в Сингапуре ему дадут возможность участвовать в первой тренировке в пятницу. Это вполне естественно, очень многие команды дают возможность третьим пилотам провести тренировочную сессию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3592424

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Материалы сюжета: Квят: из "Ред Булл" - в "Торо Россо"


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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Мутко: "Я считаю у Барселоны есть все основания поменять Месси на Кокорина"

18:42

КолобокКолобков

Осталось ермилину указывать боссам команд кого брать в состав))) Российская автомобильная федерация имеет большой вес в ф-1, это таки факт.

18:40

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