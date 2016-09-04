Советник президента Российской автомобильной федерации: "Серьезных оснований для замены Квята у команды нет"

Советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) по "Формуле-1" Игорь Ермилин считает, что у "Торо Россо" нет серьезных оснований для замены Даниила Квята. Ранее появилась информация о том, что Пьер Гасли заменит россиянина на "Гран-при Сингапура".

– Серьезных оснований для замены Квята у команды нет. Все зависит от того, что именно имел в виду Гасли, – приводит ТАСС слова Ермилина. – Возможно, речь шла о том, что в Сингапуре ему дадут возможность участвовать в первой тренировке в пятницу. Это вполне естественно, очень многие команды дают возможность третьим пилотам провести тренировочную сессию.