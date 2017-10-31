Состоялась презентация концепции нового поколения двигателей "Формулы-1"

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своем официальном сайте обнародовала детали проекта регламента на двигатели болидов "Формулы-1". Изменения, представленные 31 октября, должны вступить в силу с 2021 года.
Согласно проекту, двигатели нового поколения будут обладать следующими спецификациями:
– 1,6 литра, V6, турбогибрид;
– повышение оборотов на 3000 в минуту;
– одна турбина;
– отказ от использования мотора-генератора MGU-H;
– увеличение мощности мотора-генератора MGU-K с акцентом на ручное управление и с возможностью экономить энергию в течение нескольких кругов;
– стандартизированные накопитель энергии и блок управления электроникой.
Отметим, что до ноября 2018 года будет продолжаться исследование работы отдельных элементов нового двигателя. Полная версия спецификаций нового поколения двигателей будет опубликована в конце 2018 года.
Avenger
inspire – повышение оборотов на 3000 в минуту =================== кто расшифрует? ====================================================================================== А что непонятного? Движки станут раскручиваться до более высоких оборотов. Сейчас там что-то около 16000 об/мин, станет, соответственно, 19000
21:23
inspire
– повышение оборотов на 3000 в минуту =================== кто расшифрует?
20:53