Состоялась презентация концепции нового поколения двигателей "Формулы-1"

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своем официальном сайте обнародовала детали проекта регламента на двигатели болидов "Формулы-1". Изменения, представленные 31 октября, должны вступить в силу с 2021 года.

Согласно проекту, двигатели нового поколения будут обладать следующими спецификациями:

– 1,6 литра, V6, турбогибрид;

– повышение оборотов на 3000 в минуту;

– одна турбина;

– отказ от использования мотора-генератора MGU-H;

– увеличение мощности мотора-генератора MGU-K с акцентом на ручное управление и с возможностью экономить энергию в течение нескольких кругов;

– стандартизированные накопитель энергии и блок управления электроникой.

Отметим, что до ноября 2018 года будет продолжаться исследование работы отдельных элементов нового двигателя. Полная версия спецификаций нового поколения двигателей будет опубликована в конце 2018 года.