СМИ: В "Формуле-1" могут изменить схему стартовой решетки

Схема стартовой решетки "Формуле-1" может претерпеть изменения, утверждает Heute.at. На данный момент стартовая решетка предусматривает размещение двух болидов в каждом ряду.

Для увеличения зрелищности хотят разместить в первом ряду три автомобиля, во втором – два, в третьем – снова три, продолжив в этом же порядке. Предполагается, что это усилит борьбу на старте.

Команды "Формулы-1" негативно относятся к этой идее, считая нововведение чересчур опасным и повышающим количество аварий на первых участках трассы.