15:58 | Формула-1

СМИ: В "Формуле-1" могут изменить схему стартовой решетки

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Схема стартовой решетки "Формуле-1" может претерпеть изменения, утверждает Heute.at. На данный момент стартовая решетка предусматривает размещение двух болидов в каждом ряду.

Для увеличения зрелищности хотят разместить в первом ряду три автомобиля, во втором – два, в третьем – снова три, продолжив в этом же порядке. Предполагается, что это усилит борьбу на старте.

Команды "Формулы-1" негативно относятся к этой идее, считая нововведение чересчур опасным и повышающим количество аварий на первых участках трассы.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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spetrov

MikkaH, во время эстафеты при передаче этапа надо коснуться своего партнера. :)

16:46

MikkaH

Масс-старт, как в биатлоне. А ещё спринт, индивидуалку и командную эстафету. Для зрелищности.

16:45

spetrov

Джерри. Без Тома. --- И это правильно. Таланту надо помогать. Бездарность сама пробьется. :)

16:34

abs68

Квалификацию отменяем вообще, вводим слепую жеребьевку - это добавит интриги

16:19

Джерри. Без Тома.

Неправильно. Первым всегда должен стартовать будущий десятикратный, а дальше - по 5 ряд.

16:16

abs68

Зачем вообще эти ряды - всех скопом колесом к колесу, вот зрелище то будет!

16:15

КолобокКолобков

В Монако предлагаю сразу по 4 в ряд,чего мелочиться-то ???

16:01