СМИ: В "Формуле-1" могут изменить схему стартовой решетки

Схема стартовой решетки "Формуле-1" может претерпеть изменения, утверждает Heute.at. На данный момент стартовая решетка предусматривает размещение двух болидов в каждом ряду.
Для увеличения зрелищности хотят разместить в первом ряду три автомобиля, во втором – два, в третьем – снова три, продолжив в этом же порядке. Предполагается, что это усилит борьбу на старте.
Команды "Формулы-1" негативно относятся к этой идее, считая нововведение чересчур опасным и повышающим количество аварий на первых участках трассы.
spetrov
MikkaH, во время эстафеты при передаче этапа надо коснуться своего партнера. :)
16:46
MikkaH
Масс-старт, как в биатлоне. А ещё спринт, индивидуалку и командную эстафету. Для зрелищности.
16:45
spetrov
Джерри. Без Тома. --- И это правильно. Таланту надо помогать. Бездарность сама пробьется. :)
16:34
abs68
Квалификацию отменяем вообще, вводим слепую жеребьевку - это добавит интриги
16:19
Джерри. Без Тома.
Неправильно. Первым всегда должен стартовать будущий десятикратный, а дальше - по 5 ряд.
16:16
abs68
Зачем вообще эти ряды - всех скопом колесом к колесу, вот зрелище то будет!
16:15
КолобокКолобков
В Монако предлагаю сразу по 4 в ряд,чего мелочиться-то ???
16:01