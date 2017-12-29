СМИ: Сироткин подписал двухлетний контракт с "Уильямс"

Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Уильямс", утверждает Auto Bild. Соглашение с пилотом рассчитано на два года. Предполагается, что официально о заключении договора будет объявлено в январе.

По условиям контракта 22-летний россиянин за это время принесет британской конюшне 30 миллионов долларов. При этом деньги еще не поступили на счет команды "Формулы-1".

Квят или Сироткин? В "Формуле-1" будет россиянин