СМИ: Сироткин подписал двухлетний контракт с "Уильямс"

Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Уильямс", утверждает Auto Bild. Соглашение с пилотом рассчитано на два года. Предполагается, что официально о заключении договора будет объявлено в январе.
По условиям контракта 22-летний россиянин за это время принесет британской конюшне 30 миллионов долларов. При этом деньги еще не поступили на счет команды "Формулы-1".
Kimi_
Это хорошая новость...надеюсь он будет лучше Даньки.....
09:27
КолобокКолобков
Какие еще деньги на счёт ??? вротенбергам главное пообещать, а там- будь что будет...
08:29
abs68
spetrov - Какой забавный ник, есть внегласное правило - никогда не считай себя умнее других, даже если ты гений, найдутся как минимум 100 человек умнее тебя. Правило биржи.
01:50
spetrov
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), извини, неправ я. Но вы, право, либо крестик снимите, либо далее по тексту.
01:00
abs68
О КАК! Было 15, теперь 30, прям как из денежного дерева сыплются, может все-таки января подождать будет 45, а то и 60, вдруг это дерево в январе плодоносит.
00:55
spetrov
...Какие же вы тупые, честное слово.
00:41
spetrov
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), сам-то понял, что сказал (управленческие решения не являются атрибутом коммерческой структуры)? Управленческие решения являются атрибутом любой структуры. А вот атрибутом коммерческой является извлечение выгоды в первую очередь.
00:40
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
управленческие решения не являются атрибутом коммерческой структуры. они есть и в НКО, и в ДНП, и в АНО, и даже в РПЦ. но тот же капитализм подразумевает профит. а какой тут профит? чисто на поддержание собственных штанов парня берут. но т.к. в этой стране все равно все разворовывается под чистую, дак хоть что-то перепадет нам как болельщикам.
00:36
spetrov
PS: Вы все-таки странные иногда. С одной стороны, хотите жить при капитализме, с другой, рассчитываете на то, что управленческипе решения будут приниматься исходя из чистого мастерства.
00:21
karlikf1
За участие в автопробегах, кои из себя представляет современная Формула, 30 лямов рублей? Нет, ладно бы это были гонки, но это же галимый автопробег, большинство гонок!
00:19
spetrov
Andersen32, твои слова можно понимать по-разному, однако что может быть странного в том, что F-1 ориентирована на российский рынок. Нормальное бизнес-решение.
00:17
Andersen32
Ключевая фраза:"деньги ещё не поступили".
23:48 29 декабря
spetrov
Yeahhhh! Новый пилот, новые надежды. :)
23:39 29 декабря