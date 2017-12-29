23:35 29 декабря | Формула-1

СМИ: Сироткин подписал двухлетний контракт с "Уильямс"

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Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Уильямс", утверждает Auto Bild. Соглашение с пилотом рассчитано на два года. Предполагается, что официально о заключении договора будет объявлено в январе.

По условиям контракта 22-летний россиянин за это время принесет британской конюшне 30 миллионов долларов. При этом деньги еще не поступили на счет команды "Формулы-1".

Квят или Сироткин? В "Формуле-1" будет россиянин

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Kimi_

Это хорошая новость...надеюсь он будет лучше Даньки.....

09:27

КолобокКолобков

Какие еще деньги на счёт ??? вротенбергам главное пообещать, а там- будь что будет...

08:29

abs68

spetrov - Какой забавный ник, есть внегласное правило - никогда не считай себя умнее других, даже если ты гений, найдутся как минимум 100 человек умнее тебя. Правило биржи.

01:50

spetrov

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), извини, неправ я. Но вы, право, либо крестик снимите, либо далее по тексту.

01:00

abs68

О КАК! Было 15, теперь 30, прям как из денежного дерева сыплются, может все-таки января подождать будет 45, а то и 60, вдруг это дерево в январе плодоносит.

00:55

spetrov

...Какие же вы тупые, честное слово.

00:41

spetrov

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), сам-то понял, что сказал (управленческие решения не являются атрибутом коммерческой структуры)? Управленческие решения являются атрибутом любой структуры. А вот атрибутом коммерческой является извлечение выгоды в первую очередь.

00:40

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

управленческие решения не являются атрибутом коммерческой структуры. они есть и в НКО, и в ДНП, и в АНО, и даже в РПЦ. но тот же капитализм подразумевает профит. а какой тут профит? чисто на поддержание собственных штанов парня берут. но т.к. в этой стране все равно все разворовывается под чистую, дак хоть что-то перепадет нам как болельщикам.

00:36

spetrov

PS: Вы все-таки странные иногда. С одной стороны, хотите жить при капитализме, с другой, рассчитываете на то, что управленческипе решения будут приниматься исходя из чистого мастерства.

00:21

karlikf1

За участие в автопробегах, кои из себя представляет современная Формула, 30 лямов рублей? Нет, ладно бы это были гонки, но это же галимый автопробег, большинство гонок!

00:19

spetrov

Andersen32, твои слова можно понимать по-разному, однако что может быть странного в том, что F-1 ориентирована на российский рынок. Нормальное бизнес-решение.

00:17

Andersen32

Ключевая фраза:"деньги ещё не поступили".

23:48 29 декабря

spetrov

Yeahhhh! Новый пилот, новые надежды. :)

23:39 29 декабря