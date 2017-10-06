СМИ: Шумахер находится в коме

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер подключен к аппарату дыхания. Он находится под присмотром врачей. По информации auto-bild, сейчас Шумахер весит 45 кг, а рост его составляет 1,60 м.

- К сожалению, он в коме, из последних сил он борется за жизнь, - цитирует издание члена семьи Шумахера. - У него не слишком много шансов. Все близкие постоянно рядом с ним, но очень тяжело видеть происходящее.

Ранее появилась информация о том, что Шумахер должен быть переведен в США. Семья немецкого гонщика надеется, что знаменитая клиника Марка Уикса, расположенная в Далласе и специализирующаяся на травмах головного мозга, поможет ему.

Гонщик продолжает в режиме большой секретности восстанавливаться в своем швейцарском доме после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.