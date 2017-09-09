СМИ: Сайнс подписал контракт с "Рено", "Торо Россо" перейдет на моторы "Хонда"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс заключил соглашение с "Рено", что позволит "Макларену" перейти с моторов "Хонда" на двигатели от французской компании, утверждает Motorsport.

Таким образом, 23-летний испанец стал компенсацией "Рено" за досрочное прекращение контракта с "Торо Россо": только уйдя от итальянской команды, французы могли начать поставлять двигатели "Макларену". Теперь соглашение "Рено" и "Торо Россо" расторгнуто: по данным издания, это произошло в пятницу с одобрения "Макларена". Таким образом, в сезоне 2018 года "Макларен" будет выступать на моторах "Рено".

Предполагается, что официально об этом, а также о контракте "Торо Россо" с "Хондой" на сезон-2018, будет объявлено в ближайшее время. Контракт "Макларена" и "Рено", как ожидается, будет подписан до отъезда руководства команд в Сингапур.

По данным Motorsport, Сайнс может сесть за руль "Рено" уже в Малайзии – вместо Джолиона Палмера, который может досрочно покинуть команду. Сайнс хотел уйти в "Рено" еще год назад, однако этот переход был заблокирован "Ред Буллом".

Если испанец уйдет в "Рено" досрочно, его место готов занять Пьер Гасли. Француз будет претендовать на место боевого пилота и в следующем году – наравне с Даниилом Квятом.