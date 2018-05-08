СМИ: Полиция подозревает отмывание денег на "Гран-при Италии"

Прокуратура Италии обнаружила схему по отмыванию денег, которая применялась на "Гран-при Италии", сообщает f1news.ru со ссылкой на La Repubblica. По данным издания, расследование, которое началось еще в 2012 году, привело к лицам, имеющим отношение к организации итальянского этапа "Формулы-1".

Установленные подозреваемые уклонялись от уплаты налогов и переводили деньги по ложным счет-фактурам в рамках контрактов гонщиков со спонсорами. Следствие предполагает, что подобная схема могла применяться и на других этапах.

Отмечается, что полицейские уже опросили бывшего генерального промоутера "Формулы-1" Берни Экклстоуна и Николя Тодта, сына президент FIA Жана.