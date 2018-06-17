13:08 | Формула-1

СМИ: "Макларен" может сменить руководство


Акционеры "Макларена" могут сменить руководителей команды после серии неудачных сезонов. Как сообщает Daily Mail, на их решение может повлиять недовольство со стороны сотрудников "Макларена", которые разочарованы работой руководства и недавней отставкой технического директора Тима Госса. Британские СМИ считают, что к управлению "Маклареном" могут вернуть Мартина Уитмарша, который руководил ей с 2008 по 2013 год.

– Я люблю "Макларен" и пытаюсь понять, что стало с командой, – отметил сам Уитмарш. – В руководстве слишком много политики, внутренних трений. Некоторые из боссов должны уйти. "Макларен" всегда боролся за победы в "Формуле-1". А сейчас пытается попробовать себя в других сериях. Это отличная идея, но меня озадачивает стремление идти в другие серии, когда в "Формуле-1" мало что получается.

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