СМИ: Лауда вышел из комы после трансплантации легких

Трехкратный чемпион мира в "Формуле-1", директор "Мерседеса" Ники Лауда вышел из комы после операции потрансплантации легких, сообщает OE24. 69-летний экс-функционер 2 августа был госпитализирован после осложнений на легких, вызванных перенесенным гриппом.

– Он останется стариком, но сможет возобновить полеты и работать, как прежде, – заявил глава клинического отделения хирургии Центрального клинического госпиталя Вены Вальтер Клепетко.

По оценке врачей, через несколько недель Лауда сможет самостоятельно дышать, питаться и говорить. При этом, медики считают, что до октября один из боссов немецкой "конюшни" не сможет присутствовать на гонках.