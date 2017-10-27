СМИ: Квят попробует попасть в "Заубер" или "Уильямс"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят попытается заключить на следующий сезон контракт с "Уильямсом" или "Заубером", утверждает auto-motor-und-sport.de. По мнению издания, шансов у пилота не очень много, поскольку в обеих командах достаточно претендентов на место в составе.

В "Заубере" в следующем сезоне будет выступать Шарль Леклерк и, возможно, Маркус Эрикссон. А на место в "Уильямсе" претендуют Фелипе Масса, Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и тот же Маркус Эрикссон.

Советник "Ред Булла" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что концерн больше не оказывает поддержку Квяту. "Одной хорошей гонки в год недостаточно", - пояснил Марко.

Квят выступает в "Формуле-1" с 2013 года. Первые два сезона он провел в "Торо Россо", после чего перешел в "Ред Булл". После четырех гонок сезона-2016 он вернулся в "Торо Россо". В текущем чемпионате он набрал только 5 очков, был выведен из состава после схода на "Гран-при Сингапура". После двух пропущенных гонок Квят вернулся за руль "Торо Россо" и выступил на "Гран-при США", где набрал 1 зачетный балл. Ранее стало известно, что оставшиеся три гонки сезона он также пропустит - в них за "Торо Россо" выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли.

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