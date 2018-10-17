СМИ: "Квят мог перейти в команду "Формулы Е"

Российский гонщик Даниил Квят мог продолжить карьеру в команде "Формулы Е" "Mahindra Racing". Об этом сообщает сайт e-racing365.

Сообщается, что стороны вели переговоры о контракте и были близки к соглашению. Но когда россиянин узнал о возможности вернуться в "Формулу-1", он свернул переговоры. Напомним, в следующем сезоне он вновь будет выступать за "Торо Россо".

В нынешнем году Даниил Квят занимает должность пилота по развитию в "Феррари".

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