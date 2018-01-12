СМИ: Кубице предложили место резервного пилота в "Уильямсе"

Пилот Роберт Кубица может стать резервным пилотом "Уильямса", сообщает L'Equipe. Гонщик считался претендентом на место призового пилота. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о заключении контракта с Сергеем Сироткиным. Напарником россиянина станет Лэнс Стролл, дебютировавший в "Формуле-1" в прошлом сезоне.

Кубица выступал в "Королевских гонках" с 2006 по 2010 год в составе "Заубера" и "Рено". В сезоне-2008 он занял четвертое место. В феврале 2011 года он попал в аварию и покинул "Формулу-1".