СМИ: Кубица может занять место Квята в "Феррари"

Если Роберт Кубица не договорится о контракте с "Уильямсом", он может получить работу в "Феррари", сообщает Autosport.

Сообщается, что поляк считается одним из главных претендентов на место напарника Джорджа Рассела, в том числе и потому, что может привести с собой крупного спонсора, польскую топливную компанию Orlen.

Если "Уильямс" все-таки предпочтет другого пилота, то он, по имеющейся информации, перейдет на работу в "Феррари". В таком случае он займет должность пилота по развитию, которая освободится после ухода Даниила Квята.

Напомним, со следующего сезона Квят вновь будет выступать за "Торо Россо".

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