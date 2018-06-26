СМИ: Хэмилтон и "Мерседес" объявят о новом контракте перед "Гран-при Великобритании"

"Мерседес" и пилот команды Льюис Хэмилтон объявят о продлении контракта накануне домашнего для гонщика "Гран-при Великобритании" , сообщает Express. Уик-энд в Сильверстоуне пройдет с 6 по 8 июля.

Ранее руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф заявил, что практически все детали контракта согласованы и осталось лишь выбрать оптимальное время оглашения состоявшейся сделки. Напомним, по предварительным данным, новое соглашение будет рассчитано на три года, за которые британский пилот получит около 120 миллионов фунтов.

Напомним, Хэмилтон выступает за "Мерседес" с 2013 года, в составе немецкой команды гонщик трижды становился чемпионом мира.