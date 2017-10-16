СМИ: "Гран-при США" станет последним для Квята в этом сезоне - его заменит Хартли

"Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для россиянина Даниила Квята в текущем сезоне, утверждает ru.motorsport.com.

В "Торо Россо" планируют, что остаток чемпионата в ее составе проведут новозеландец Брендон Хартли и француз Пьер Гасли, который вернется после того, как примет участие в заключительном этапе японской Суперформулы.

Наряду с Гасли, Хартли, который дебютирует в "Формуле-1" на этапе в Остине, рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.

Если в Остине новозеландец проявит себя достаточно хорошо на фоне Квята, то сохранит за собой кокпит, проведя оставшиеся три гонки в паре с Гасли.