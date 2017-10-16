СМИ: "Гран-при США" станет последним для Квята в этом сезоне - его заменит Хартли

"Гран-при США" с высокой долей вероятности может стать последней гонкой для россиянина Даниила Квята в текущем сезоне, утверждает ru.motorsport.com.
В "Торо Россо" планируют, что остаток чемпионата в ее составе проведут новозеландец Брендон Хартли и француз Пьер Гасли, который вернется после того, как примет участие в заключительном этапе японской Суперформулы.
Наряду с Гасли, Хартли, который дебютирует в "Формуле-1" на этапе в Остине, рассматривается руководством гоночной программы "Ред Булл" в качестве одного из основных кандидатов на место в "Торо Россо" в 2018 году.
Если в Остине новозеландец проявит себя достаточно хорошо на фоне Квята, то сохранит за собой кокпит, проведя оставшиеся три гонки в паре с Гасли.
Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/kvyat-toro-rosso-ssha-khartli-966338/
i_mikola
давно пора уже было заменить этого бездаря
18:57
Kimi_
Этого и следовало ожидать, Данька давно разочаровал Хельмута (и был повод конечно). Только жаль, что все втихаря и этот олух все надеялся, что он нужен. Жаль, но этого недомальчика вместо Квята, хотя посмотрим, Данька в единственно важной гонке для своей карьеры может обкакаться как обычно, что и Хартли супергонщиком на его фоне покажется. Вообщем ждать осталось немного.
18:54
ЮКИ
и НЕ только в Этом!в следующем сезоне его можно будет отыскать на МКАД!
18:50