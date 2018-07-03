СМИ: "Форс Индия" может сняться с чемпионата после "Гран-при Венгрии"

Команда "Форс Индия", возможно, досрочно завершит сезон из-за финансовых проблем, сообщает Autosport.
По имеющейся информации, команда находится на грани финансового краха, и денег для дальнейшего участия им хватит только до конца июля. У них есть долги перед поставщиками, а также перевозчиками оборудования и машин.
Заместитель руководителя "Форс Индии" Роберт Фернли встретился с исполнительным директором Формулы-1 Чейзом Кэри, чтобы попросить владельцев чемпионата выплатить авансом призовые за прошлый сезон, которые обычно выплачиваются в течение девяти месяцев, начиная с апреля. Однако для этого требуется согласие всех команд, тогда как "Уильямс" выступает против этой инициативы.
"Гран-при Венгрии" пройдет с 27 по 29 июля
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/51543-force-india-mozhet-zavershit-sezon-2018-posle-gran-pri-vengrii