СМИ: "Феррари" не продлит контракт с Райкконеном

Команда "Феррари" решила не продлевать контракт с пилотом Кими Райкконеном, сообщает Autosport со ссылкой на итальянского журналиста Роберто Чинчеро.

Если эта информация подтвердится, нынешний сезон станет для гонщика последним в команде. При этом исключен вариант с его заменой на Даниэля Риккьярдо – у австралийца просит слишком большие финансовые запросы. Наиболее вероятным кандидатом на замену финну является пилот "Заубера" Шарль Леклер.

Пилот в нынешнем сезоне занимает пятое место, имея в активе 68 очков.