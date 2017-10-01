Сменивший Квята Гасли в дебютной гонке лишился возможности пить воду

У пилота "Торо Россо" Пьера Гасли возникли проблемы во время "Гран-при Малайзии". По словам гонщика, у него не было возможности по ходу гонки пить воду. Для француза это была дебютная гонка в "Формуле-1" - он сменил за рулем болида россиянина Даниила Квята. В Малайзии он показал 14-й результат.

- Возможно, команда захотела создать мне трудности, оставив без воды, - цитирует F1 Fanatic Гасли. - Я чувствовал, что она идет, но во рту у меня не было трубки. Это немного раздражало.

В целом все прошло нормально. Для меня это была особая гонка, я никогда не забуду ее. Я получил великолепный опыт.