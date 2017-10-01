Сменивший Квята Гасли в дебютной гонке лишился возможности пить воду

У пилота "Торо Россо" Пьера Гасли возникли проблемы во время "Гран-при Малайзии". По словам гонщика, у него не было возможности по ходу гонки пить воду. Для француза это была дебютная гонка в "Формуле-1" - он сменил за рулем болида россиянина Даниила Квята. В Малайзии он показал 14-й результат.
- Возможно, команда захотела создать мне трудности, оставив без воды, - цитирует F1 Fanatic Гасли. - Я чувствовал, что она идет, но во рту у меня не было трубки. Это немного раздражало.
В целом все прошло нормально. Для меня это была особая гонка, я никогда не забуду ее. Я получил великолепный опыт.
Алый Дракон
Канеш, сначала Квята сливали, а теперь тебя начали - с самой первой гонки )))... У Квята в Сингапуре 2 года назад хоть система подачи воды сломалась, а у тебя - вроде шла, а вроде и не шла ))... В общем, это были неправильные пчелы, которые давали неправильный мед )) З. Ы. Будь наготове - следующий этап "квеста имени Квята" - залитый газировкой руль )))
15:06