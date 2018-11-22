Сироткин заявил, что не будет выступать в Формуле-1 в следующем году

Россиянин Сергей Сироткин объявил о том, что в следующем году не будет выступать в Формуле-1. Ранее сообщалось о том, что поляк Роберт Кубица в следующем сезоне станет боевым пилотом "Уильямса" вместо Сироткина.

В нынешнем сезоне за "Уильямс" выступают Сироткин и канадец Лэнс Стролл, который в следующем году уйдет в "Форс Индию".

- Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1. Это был очень длинный и трудный год, у меня не всегда все получалось так, как я хотел. Я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу, чтобы добиться положенного результата. И признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах, мы справились достойно. Спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу веру и теплые слова. Спасибо за то внимание, которое я получил во время Гран-При России в Сочи, оно действительно тронуло меня. Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе, благодаря вам. Спасибо за все, друзья!, - написал Сироткин в своем Твиттере.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в этом сезоне и перед последней гонкой набрал меньше всех очков - одно. Единственный балл он завоевал на "Гран-при Италии". Сироткин финишировал 11-м, но поднялся на 10-е место благодаря дисквалификации Ромена Грожана.

Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1.

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Dear friends, unfortunately, I won’t be racing in Formula 1 next year.#SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/YNoshHXVn3 – Sirotkin Sergey (@sirotkin_sergey) 22 ноября 2018 г.

"Уильямс" подписал Кубицу. Он займет место Сироткина