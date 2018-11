Сироткин заявил, что не будет выступать в Формуле-1 в следующем году

Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1.

/

Dear friends, unfortunately, I won’t be racing in Formula 1 next year.#SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/YNoshHXVn3