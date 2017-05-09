Сироткин заменит Палмера в "Рено" на первой практике "Гран-при Испании"

Тест-пилот "Рено" Сергей Сироткин заменит Джолиона Палмера на первой практике "Гран-при Испании" в пятницу, информирует пресс-служба команды.
21-летний россиянин должен был принять участие в первой пятничной сессии свободных заездов "Гран-при России" в Сочи, но не смог проехать ни одного круга из-за проблем с коробкой передач.
Сироткин стал тестовым пилотом "Рено" в апреле 2016 года, в феврале текущего года он был представлен в качестве резервного пилота на презентации нового болида команды.
KARIMOFF
от этой практики будет очень много зависеть: Сироткин Барселону хорошо знает, может показать неплохой результат!
21:17
KARIMOFF
здесь активность фанатов формулы гораздо ниже. Парни, активизируйтесь уже! Разговор про потенциального пилота F-1 от России!!!
21:15