Сироткин заменит Палмера в "Рено" на первой практике "Гран-при Испании"

Тест-пилот "Рено" Сергей Сироткин заменит Джолиона Палмера на первой практике "Гран-при Испании" в пятницу, информирует пресс-служба команды.

21-летний россиянин должен был принять участие в первой пятничной сессии свободных заездов "Гран-при России" в Сочи, но не смог проехать ни одного круга из-за проблем с коробкой передач.

Сироткин стал тестовым пилотом "Рено" в апреле 2016 года, в феврале текущего года он был представлен в качестве резервного пилота на презентации нового болида команды.