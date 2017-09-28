Сироткин выступит за "Рено" в первой практике "Гран-при Малайзии"

Тест-пилот "Рено" Сергей Сироткин выступит в первых свободных заездах "Гран-при Малайзии". В команде пока не определились, кого заменит российский гонщик: Нико Хюлькенберга или Джолиона Палмера.
Другие команды также предоставят практику своим резервным пилотам. В "Заубере" Маркуса Эрикссона заменит пилот молодежной программы "Феррари" Шарль Леклер, его партнер по программе Антонио Джовинацци заменит Кевина Магнуссена за рулем "Хааса". В "Торо Россо" Карлос Сайнс уступит место Шону Гелаэлю.
- Феррари
- Торо Россо
- Нико Хюлькенберг
- Заубер
- Карлос Сайнс
- Сергей Сироткин
- Хаас (команда)
- Кевин Магнуссен
- Рено (Формула-1)