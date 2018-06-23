Сироткин выбыл после первого сегмента квалификации Гран-при Франции и занял 19-е место

Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прекратил борьбу в квалификации после первого сегмента квалификации Гран-при Франции. Россиянин показал 19-й результат.
Последнее, 20-е время показал партнер российского гонщика по команде Лэнс Стролл. Также первый сегмент не прошли Фернандо Алонсо ("Макларен"), Брендон Хартли ("Торо Россо") и Стоффель Вандорн ("Макларен").
BREAKING: ELIMINATED, Q1– Formula 1 (@F1) 23 июня 2018 г.
16 ALO 😲
17 HAR
18 VAN
19 SIR
20 STR#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/OtSUYykjWZ