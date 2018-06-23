17:26 | Формула-1

Сироткин выбыл после первого сегмента квалификации Гран-при Франции и занял 19-е место


Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прекратил борьбу в квалификации после первого сегмента квалификации Гран-при Франции. Россиянин показал 19-й результат.

Последнее, 20-е время показал партнер российского гонщика по команде Лэнс Стролл. Также первый сегмент не прошли Фернандо Алонсо ("Макларен"), Брендон Хартли ("Торо Россо") и Стоффель Вандорн ("Макларен").

 

 

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http://formula.sport-express.ru/calendar/2018/

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