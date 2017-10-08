Сироткин в числе 20 кандидатов на место напарника Квята на "Гран-при США"

"Ред Булл" продолжает поиски гонщика, который может заменить Пьера Гасли в "Торо Россо" на "Гран-при США", если французу придется поехать на финальный этап "Супер-формулы". Замена Гасли понадобится, если "Ред Булл" решит отправить его на финальный этап японского чемпионата ради новых партнеров из "Хонды". Французский пилот на пол-очка отстает от лидера чемпионата перед заключительным этапом.

В списке кандидатов 20 пилотов, включая резервного гонщика "Рено" Сергея Сироткина, а бывшего пилота "Торо Россо" Себастьена Буэми, который все еще связан контрактом с "Ред Буллом", а также Джозефа Ньюгардена.

По данным Motorsport, именно чемпион IndyCar в настоящий момент является главным кандидатом на замену Гасли на этап в Остине. Но договориться с ним будет непросто – американец связан контрактом с Penske, в составе которой в этом году стал обладателем титула в IndyCar. Вероятно, "Ред Булл" пытается подписать контракт с Ньюгарденом на сезон-2018, однако на какой стадии находятся переговоры, пока неизвестно.

Другими кандидатами на место Сайнса являются Паскаль Верляйн, экс-пилот "Манор" и победитель Indy 500 прошлого года Алекс Росси и ушедший из "Рено" Джолион Палмер.

Напомним, ранее в "Торо Россо" подтвердили, на "Гран-при США" вернется Даниил Квят, поскольку Карлос Сайнс досрочно покинул команду и в Остине выступит за "Рено".