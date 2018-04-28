Сироткин рискует пропустить квалификацию "Гран-при Азербайджана" из-за разбитого болида

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин может пропустить квалификацию "Гран-при Азербайджана" после аварии в третьей практике. Россиянин разбил машину в третьем повороте незадолго до конца свободных заездов, в которых показал десятое время.
Как сообщает официальный Твиттер "Уильямса", шасси и коробка передач серьезных повреждений не получили, поэтому команда рассчитывает успеть подготовить болид Сироткина к квалификации, которая начнется в 16.00 по московскому времени.
.@sirotkin_sergey's FP3 came to a premature end with a big shunt 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/3hGLV8S8KX– Formula 1 (@F1) 28 апреля 2018 г.