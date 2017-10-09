Сироткин предложил "Торо Россо" свою кандидатуру

Пилот программы SMP Racing и резервный гонщик "Рено" Сергей Сироткин предложил "Торо Россо" рассмотреть его в качестве гонщика команды на 2018 год, информирует Auto Motor und Sport. Россиянин связался с представителями конюшни на "Гран-при Малайзии".

Напомним, что пилот Карлос Сайнс покинул "Торо Россо" и ушел в "Рено". Россиянин Даниил Квят вернется за руль болида "Торо Россо" на "Гран-при США". Пьер Гасли, заменявший Квята, скорее всего, пропустит этап из-за гонки в Супер Формуле. Поэтому напарник Квята, а также состав "Торо Россо" на 2018 год остаются неизвестны.

- Сергей заработал место в Формуле-1. Он быстр и усердно работает, – отметил пилот "Рено" Нико Хюлькенберг.