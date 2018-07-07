Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 18-й результат в квалификации "Гран-при Великобритании". Это последнее место из всех, кто участвовал в квалификации. Его партнер по команде Лэнс Стролл не смог показать результата, поскольку вылетел с трассы и не смог вернуться. Сироткин также перенес вылет и разворот, но сумел вернуться в боксы и провести одну квалификационную попытку.

Также в заездах не участвовал Брендон Хартли на "Торо Россо", который разбил машину в третьей практике.

Отметим, что комиссары "Гран-при" проводят расследование в отношении Сироткина за то, что он не вернулся в боксы в режиме красных флагов, когда вылетел Стролл.