Сироткин лишится трех мест на старте "Гран-при Испании"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин лишится трех мест на старте гонки "Гран-при Испании" за инцидент во время "Гран-при Азербайджана". Комиссары наказали россиянина за удар в машину Серхио Переса на первом круге, после которого оба гонщика продолжили движение.

Напомним, что Перес в итоге финишировал третьим, а Сироткин сошел с дистанции после столкновения с Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом на все том же первом круге. Также Сироткин получил два штрафных балла в лицензию.

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