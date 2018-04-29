Сироткин лишится трех мест на старте "Гран-при Испании"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин лишится трех мест на старте гонки "Гран-при Испании" за инцидент во время "Гран-при Азербайджана". Комиссары наказали россиянина за удар в машину Серхио Переса на первом круге, после которого оба гонщика продолжили движение.
Напомним, что Перес в итоге финишировал третьим, а Сироткин сошел с дистанции после столкновения с Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом на все том же первом круге. Также Сироткин получил два штрафных балла в лицензию.
Коррида в Баку. Хэмилтон выиграл космическую гонку, Сироткин сошел //
Сергей Сироткин: "Не люблю говорить, что "могло бы быть лучше, если бы не..."
Sergey Sirotkin a écopé de trois places de pénalité sur la grille du GP d’Espagne en raison de son accrochage avec Pérez au virage 2 lors du 1er tour. Il a également reçu ses deux premiers points de pénalité sur sa licence...#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/VKpOwp1Cqw– Secteur F1 🏎 (@Secteur_F1) 29 апреля 2018 г.
Vinny_Puh1
Сиротке только на сивом мерине ездить.
20:53
Весёлый©
sergey.v1968 , , к психологу, что ль, сходило бы, болезная жертва вредных выбросов в атмосферу ___ В качестве ликбеза. Психолог занимается нормой. /// Еще раз ", к психологу, что ль, сходило бы, болезная жертва вредных выбросов в атмосферу" ___ Твоим случаем бессистемной логики займётся психиатр, да и то, если упросишь. Не благодари, это была последняя бесплатная консультация.
20:51
RedMack2
george64 Да он все больше максимку к себе на прием ждет. Эх, дождется ли... (Смахнул слезу) 20:40____________________________________Не нужен Максику никакой психолог. Он и без Колобка отлично справляется)
20:48
Весёлый©
Ale}{andro sergey.v1968 Вот ты странный. Если он сам к себе придет на прием, то это уже другим заболеванием будет пахнуть. ___ А у вас здесь ничего не меняется. SSDD.
20:47
george64
Да он все больше максимку к себе на прием ждет. Эх, дождется ли... (Смахнул слезу)
20:40
Ale}{andro
sergey.v1968 Вот ты странный. Если он сам к себе придет на прием, то это уже другим заболеванием будет пахнуть.
20:37
sergey.v1968
КолобокКолобков - всё же редкостный дебил, я было как-то его дефил - но он отмороз ещё тот. Не иначе как смока-2, только тот кончает на серену, а этот - та такого же отмороза, который такое же ничтожество на трассе, как его ноунеймовский батяня. Даде аргументировать не надо - у чела мания, он на каждом шагу про руссо твердит, к психологу, что ль, сходило бы, болезная жертва вредных выбросов в атмосферу
20:29
Ale}{andro
По Сироткину, не сразу понял за что наказали. Сначала подумал, что за Алонсо, уже было начал возмущаться, даже пена уже изо рта пошла, а потом посмотрев видео, понял, что за то, что догнал Переса. Так что безапелляционное и, чуть ли не единственное бесспорное наказание в сезоне. Сироткин виноват - наказан по делу. Правда Шумахеру -5 дали и отняли поул в Монако, когда он Бруно Сенну захотел прямиком к дяде отправить на прямой в Испании. Видимо -3 места, всего лишь из-за последствий. Можно даже сказать, что он Переса к подиуму подталкивал. Эй, чувак, ты должен сегодня быть на подиуме, я верю в тебя! Бум! ****************************************************************************************************************************************************** По другим "ездунам". Хюлькенберга наказать аналогично надо было - он вогнал Сергея под Фернандо (сутенер практически формульный). Не заметил, вроде даже за пределы трассы он там выехал и возвращался. Но может 2 колеса были в пределах, надо смотреть. Ну и Ред Буллы. Прямо Турция 2010, только бок о бок там было. В первом эпизоде Макс места не оставил напарнику. Немного некрасиво, но сочтем это гоночным инцидентом, тем более без последствий, а бодать друг друга в бок принято на улицах Баку. Во втором эпизоде вина Ферстаппена чуть более очевидна, но я бы все равно 70/30 дал обоюдку. Риккьярдо мог все по другому решить, но Макс первым нарушил ПДД, так сказать, дважды сместившись. Короче оба виноваты - судьи и здесь разобрались по существу верно.
20:26
zolton
А Говорящая Голова все говорит и говорит. Ну поменял же Максим траекторию 2 раза, что запрещено!.....дальше то что из пальца высасывать? А вот высосали..... да такое, что только вызывает улыбку - за то, что слишком поздно пошел в атаку)))))))))))))
20:23
koldyai
и тут русских гасят... надо опять ставить мир на коление.. ну что ж !!! да будет так!!! терпение не вечно!!
20:19
Женек10
Поздно пошел в атаку.... Полный бред. Признали что полоумный дважды сменил траекторию и все равно никакой реакции . Зато сироте два штрафных бала
20:18
george64
Ты был предсказуем. ))) А еще так делают разумные гонщики, благодаря этому качеству приезжающие зачастую впереди низачтонепропускающего.
20:14
barbos-68
КолобокКолобков,ты шумер-аспирант или просто ветеран демшизы?
20:13
КолобокКолобков
** притормозить и пропустить**Так делают творожки и вторикеллы. Макс так делать никогда не будет. Меня это в нём устраивает. Я не хочу, что он превратился в того, кто притормаживает и пропускает.
20:08
george64
Да слушай, этот придурок не раз его таранил, уже уступая позицию. По хорошему, чтобы не было контакта, обязан был притормозить и пропустить.
19:58
КолобокКолобков
Не,патриотик 64. Ну кенгуру же всю гонку "уделывал Макса". Баку вполне себе обгонная трасса. Что же ты не можешь обогнать, если всё время всех уделываешь? :)))
19:55
Wgadan
Пошел по стопам Квята. Закончить может также.
19:49
Колючий Пушистик
Максик внебрачный внук Экклстоуна, не иначе.
19:48
george64
Ага, они будут Рика учить, когда ему в атаку ходить. )) Рик наверно первый раз обгонял. Ключевой фактор - на балбесе, который до двух считать не умеет. А Рику оказывается, нужно атаку заранее начинать, подразумевая то, что максик обязательно второй раз вильнет и надо буде успеть увернуться.
19:39
barbos-68
КолобокКолобков дбл блд
19:37
КолобокКолобков
Ну вот, дело закрыто. А то от патриотов было столько вони. Я же сразу сказа- или кенгуру накажут или никого. Но экс-пердам то виднее)))
19:34
КолобокКолобков
Вот и по РБ готово решение судей__________________________**Пилоты Red Bull получили предупреждения 29.04.2018 Для команды Red Bull гонка в Баку закончилась за 12 кругов до финиша, когда Даниэль Риккардо врезался в Макса Ферстаппена. После окончания гонки стюарды Гран-При Азербайджана изучили инцидент и признали обоюдную вину пилотов: Ферстаппена - за то, что дважды сменил траекторию, Риккардо - за то, что слишком поздно пошел в атаку. В результате и Макс, и Даниэль получили по официальному предупреждению.** ___________________________________________________ И в догонку- ** Глава Red Bull: Мы все равно разрешим своим пилотам бороться на трассе 29.04.2018 Глава команды Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что в инциденте виноваты оба пилота. Тем не менее, команда позволит Даниэлю Риккардо и Максу Ферстаппену бороться на трассе. Кристиан Хорнер: "Оба пилоты согласны с тем, что они испортили гонку. Теперь они должны извиниться перед всей командой. Мы разрешаем им бороться между собой, но при этом мы каждый раз напоминаем, что они должны оставлять место друг другу. По ходу гонки было три инцидента, когда был контакт, и мы сказали им успокоиться. Мы не виним кого-то одного - виноваты оба. Тем не менее, мы готовы и дальше позволять им бороться на трассе. Только напомним об уважении. Перед гонкой в Барселоне они должны извиниться перед командой".**
19:33
george64
Мы не на коленях стоит, мы берцы завязываем. Скоро завяжем...
19:29
КолобокКолобков
Точняк!!! Как посмели наказать руссо пилото!!!! Не дают русским с колен встать, это всё заговор!!!
19:25
george64
За что, люди дорогие?!!
19:20
КолобокКолобков
По данным другого сайте сиротке впаяли 3 балла...Но это не так важно. Продолжаем ждать решения по столкновению двух РБ.
19:15