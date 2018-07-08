Сироткин и Стролл не справились с управлением в квалификации из-за обновлений аэродинамики

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу отметил, что в команде разобрались с причинами разворотов Лэнса Стролла и Сергея Сироткина в квалификации "Гран-при Великобритании". Дело было в обновлении аэродинамики, из-за которого машина резко теряла прижимную силу после отключения DRS.

– Я извиняюсь перед Строллом и Сироткиным за то, что мы не дали им достойной техники, – цитирует Autosport Лоу. – Этот элемент работает не так, как мы предполагали. Обновление заднего антикрыла было частью более широкой программы обновлений, которая должна была нас вернуть на прежние позиции.